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Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка

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Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) - фото 4
  • Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags' Groove (Take 1) Bags' Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bags' Groove (Take 1) Bags' Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bags Groove
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bags' Groove (Take 1) Bags' Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bags' Groove (Take 1) Bags' Groove (Take 2), Airegin, Oleo, But Not For Me (Take 2), Doxy, But Not For Me (Take 1)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Bags Groove (Analogue) (0753088710933) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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