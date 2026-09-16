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Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angela Hewitt
Альбом (сингл)
Bach: Arrangements
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) - фото 1
  • Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) - фото 2
  • Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angela Hewitt
Альбом (сингл)
Bach: Arrangements
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sinfonia, II. Siciliano, Nun Komm, Der Heiden Heiland, BWV659, Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV639, Sheep May Safely Graze, Wenn Wir in Hochsten Noten Sein, BWV641, Jesu, Joy of Man's Desiring, Herzlich Tut Mich Verlangen, BWV727, Meine Seele Erhebt Den Herrn, BWV648, 0 Mensch, Bewein' Dein' Siinde Gross, BWV622, Sanctify Us By Thy Goodness, Die Seele Ruht in Jesu Handen, Passacaglia in С Minor, BWV582
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sinfonia, II. Siciliano, Nun Komm, Der Heiden Heiland, BWV659, Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV639, Sheep May Safely Graze, Wenn Wir in Hochsten Noten Sein, BWV641, Jesu, Joy of Man's Desiring, Herzlich Tut Mich Verlangen, BWV727, Meine Seele Erhebt Den Herrn, BWV648, 0 Mensch, Bewein' Dein' Siinde Gross, BWV622, Sanctify Us By Thy Goodness, Die Seele Ruht in Jesu Handen, Passacaglia in С Minor, BWV582

Отзывы о товаре Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angela Hewitt
Альбом (сингл)
Bach: Arrangements
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sinfonia, II. Siciliano, Nun Komm, Der Heiden Heiland, BWV659, Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV639, Sheep May Safely Graze, Wenn Wir in Hochsten Noten Sein, BWV641, Jesu, Joy of Man's Desiring, Herzlich Tut Mich Verlangen, BWV727, Meine Seele Erhebt Den Herrn, BWV648, 0 Mensch, Bewein' Dein' Siinde Gross, BWV622, Sanctify Us By Thy Goodness, Die Seele Ruht in Jesu Handen, Passacaglia in С Minor, BWV582
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sinfonia, II. Siciliano, Nun Komm, Der Heiden Heiland, BWV659, Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV639, Sheep May Safely Graze, Wenn Wir in Hochsten Noten Sein, BWV641, Jesu, Joy of Man's Desiring, Herzlich Tut Mich Verlangen, BWV727, Meine Seele Erhebt Den Herrn, BWV648, 0 Mensch, Bewein' Dein' Siinde Gross, BWV622, Sanctify Us By Thy Goodness, Die Seele Ruht in Jesu Handen, Passacaglia in С Minor, BWV582
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angela Hewitt - Bach: Arrangements (0034571995717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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