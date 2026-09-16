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Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) виниловая пластинка

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Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) - фото 1
  • Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) - фото 2
  • Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) - фото 3
  • Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087511111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos), In The Lap Of The Gods…Revisited
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos), In The Lap Of The Gods…Revisited



Теги товара: Queen

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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087511111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos), In The Lap Of The Gods…Revisited
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos), In The Lap Of The Gods…Revisited


Теги товара: Queen
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Queen - Sheer Heart Attack (Half Speed) (0050087511111) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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