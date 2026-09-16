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Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shigeto
Альбом (сингл)
Cherry Blossom Baby
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) - фото 1
  • Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) - фото 2
  • Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297842011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shigeto
Альбом (сингл)
Cherry Blossom Baby
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dial In (Intro), Flex., Runnup On'm, Nothing Simple, The Punch!, Let's Talk, Can't Keep Up, Bookamagick, Pressure, Honey High And Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dial In (Intro), Flex., Runnup On'm, Nothing Simple, The Punch!, Let's Talk, Can't Keep Up, Bookamagick, Pressure, Honey High And Blue

Отзывы о товаре Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297842011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shigeto
Альбом (сингл)
Cherry Blossom Baby
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dial In (Intro), Flex., Runnup On'm, Nothing Simple, The Punch!, Let's Talk, Can't Keep Up, Bookamagick, Pressure, Honey High And Blue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dial In (Intro), Flex., Runnup On'm, Nothing Simple, The Punch!, Let's Talk, Can't Keep Up, Bookamagick, Pressure, Honey High And Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shigeto - Cherry Blossom Baby (0804297842011) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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