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Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Soiree
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) - фото 1
  • Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012126837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Soiree
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho, Que Reste-T'il De Nos Amours (I Wish You Love), J'ai Deux Amours, J'ai Oubli? Le Jour, Dis Moi (Here, There And Everywhere), Vous Qui Passez Sans Me Voir, For Me Formidable, Toi Qui As Pris Mon Coeur, Ne M'en Veux Pas, Je L'aime A Mourir, L'Attente, Je Te Vois, J'aime Paris Au Mois De Mai, Mon Mec A Moi, Gran Torino
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка

Своим мягким, хрипловатым голосом канадская джазовая певица Шанталь Шамберлан умеет создавать глубоко расслабляющую атмосферу. На своем шестом студийном альбоме «Soir?e» она представляет коллекцию джазовых и поп-песен, в основном исполненных на ее родном французском языке. Такие классические произведения, как «J'ai deux amours» Жозефины Бейкер, «For Me Formidable» Шерля Азнавура и «Besame Mucho» Консуэло Веласкес, приглашают слушателя насладиться музыкой.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4897012126837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chantal Chamberland
Альбом (сингл)
Soiree
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho, Que Reste-T'il De Nos Amours (I Wish You Love), J'ai Deux Amours, J'ai Oubli? Le Jour, Dis Moi (Here, There And Everywhere), Vous Qui Passez Sans Me Voir, For Me Formidable, Toi Qui As Pris Mon Coeur, Ne M'en Veux Pas, Je L'aime A Mourir, L'Attente, Je Te Vois, J'aime Paris Au Mois De Mai, Mon Mec A Moi, Gran Torino
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Своим мягким, хрипловатым голосом канадская джазовая певица Шанталь Шамберлан умеет создавать глубоко расслабляющую атмосферу. На своем шестом студийном альбоме «Soir?e» она представляет коллекцию джазовых и поп-песен, в основном исполненных на ее родном французском языке. Такие классические произведения, как «J'ai deux amours» Жозефины Бейкер, «For Me Formidable» Шерля Азнавура и «Besame Mucho» Консуэло Веласкес, приглашают слушателя насладиться музыкой.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chantal Chamberland - Soiree (Audiophile Edition) (4897012126837) виниловая пластинка – стоимость товара 8990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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