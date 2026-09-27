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Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка

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Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 1
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 2
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 3
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 4
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 5
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 6
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 7
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 8
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 9
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 10
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 11
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 12
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 13
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 14
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 15
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 16
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 17
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 18
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 19
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 20
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 21
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 22
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 23
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 24
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 25
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Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 27
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 28
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 29
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 30
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 31
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 32
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 33
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 34
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 35
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 36
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 37
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 38
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 39
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 40
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 9
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 10
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 11
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 12
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 13
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 14
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 15
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 16
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 17
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 18
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 19
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 20
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 21
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 22
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 23
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 24
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 25
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 26
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 27
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 28
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 29
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 30
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 31
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 32
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 33
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 34
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 35
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 36
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 37
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 38
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 39
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 40
  • Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
UMC/Virgin
Barcode
[0602435789439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Трек-лист
The Dark, Back To The Light, Love Token, Resurrection, Too Much Love Will Kill You, Driven By You, Nothin But Blue, Im Scared, Last Horizon, Let Your Heart Rule Your Head, Just One Life, Rollin Over
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома 1992 года.. Back To The Light - ремастированное переиздание студийного альбома музыканта Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1992 году. Это первый сольный альбом музыканта, написанный без участия посторонних лиц. Брайан в своём альбоме фокусируется на тяжёлом роке, напоминающий творчество Queen в начале 80-х, однако песни из альбома гораздо более эмоциональные и бескомпромиссные, чем работы Queen. Влияние Queen заметно в песне Love Token из-за своеобразного диалога в середине песни. Также песня Let Your Heart Rule Your Head напоминает песню 39 с четвёртого альбома Queen A Night at the Opera. Баллад в альбоме мало. Главный хит альбома, песня Driven by You, была написана для рекламы Ford. Песня Too Much Love Will Kill You появляется на альбоме Queen Made in Heaven, но с вокальной партией Фредди Меркьюри.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
UMC/Virgin
Barcode
[0602435789439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Трек-лист
The Dark, Back To The Light, Love Token, Resurrection, Too Much Love Will Kill You, Driven By You, Nothin But Blue, Im Scared, Last Horizon, Let Your Heart Rule Your Head, Just One Life, Rollin Over
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Описание
Переиздание дебютного альбома 1992 года.. Back To The Light - ремастированное переиздание студийного альбома музыканта Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1992 году. Это первый сольный альбом музыканта, написанный без участия посторонних лиц. Брайан в своём альбоме фокусируется на тяжёлом роке, напоминающий творчество Queen в начале 80-х, однако песни из альбома гораздо более эмоциональные и бескомпромиссные, чем работы Queen. Влияние Queen заметно в песне Love Token из-за своеобразного диалога в середине песни. Также песня Let Your Heart Rule Your Head напоминает песню 39 с четвёртого альбома Queen A Night at the Opera. Баллад в альбоме мало. Главный хит альбома, песня Driven by You, была написана для рекламы Ford. Песня Too Much Love Will Kill You появляется на альбоме Queen Made in Heaven, но с вокальной партией Фредди Меркьюри.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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