Beck - Everybody's Gotta Learn Sometime (coloured) (0199957140102) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Everybody's Gotta Learn Sometime
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 733450
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957140102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Everybody's Gotta Learn Sometime
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody’s Gotta Learn Sometime' From “The Eternal Sunshine Of The Spotless Mind” Soundtrack (2004), ‘LOVE' From “Starbucks Sweetheart (2014), I Can’t HeIn Love' From “Resistance Radio: The Man In The High Castle” (2017), ‘Ramona' From “Scott Pilgrim Vs The World” Soundtrack (2010), Michelangelo Antonioni' From “A Tribute To Caetano Veloso” (2012), Your Cheatin’ Heart (New Recording)' Originally From “Timeless: A Hank Williams Tribute” (2001), I Only Have Eyes For You' From Doug Aitken’s “Song
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beck - Everybody's Gotta Learn Sometime (coloured) (0199957140102) виниловая пластинка
Бек анонсировал новый мини-альбом из восьми песен «Everybody's Gotta Learn Sometime» Лимитированное издание на красном виниле Альбом "Everybody's Gotta Learn Sometime" — это сборник любовных песен Бека, все ранее выпущенные, за исключением двух треков, которые Бек ранее издавал, но перезаписал специально для этого альбома: "True Love Will Find You in the End" и "Your Cheatin' Heart". Альбом включает такие культовые треки, как "Everybody's Gotta Learn Sometime" из саундтрека к фильму "Вечное сияние чистого разума" и проникновенную версию "I Can't Help Falling In Love".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957140102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Everybody's Gotta Learn Sometime
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Everybody’s Gotta Learn Sometime' From “The Eternal Sunshine Of The Spotless Mind” Soundtrack (2004), ‘LOVE' From “Starbucks Sweetheart (2014), I Can’t HeIn Love' From “Resistance Radio: The Man In The High Castle” (2017), ‘Ramona' From “Scott Pilgrim Vs The World” Soundtrack (2010), Michelangelo Antonioni' From “A Tribute To Caetano Veloso” (2012), Your Cheatin’ Heart (New Recording)' Originally From “Timeless: A Hank Williams Tribute” (2001), I Only Have Eyes For You' From Doug Aitken’s “Song
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Бек анонсировал новый мини-альбом из восьми песен «Everybody's Gotta Learn Sometime» Лимитированное издание на красном виниле Альбом "Everybody's Gotta Learn Sometime" — это сборник любовных песен Бека, все ранее выпущенные, за исключением двух треков, которые Бек ранее издавал, но перезаписал специально для этого альбома: "True Love Will Find You in the End" и "Your Cheatin' Heart". Альбом включает такие культовые треки, как "Everybody's Gotta Learn Sometime" из саундтрека к фильму "Вечное сияние чистого разума" и проникновенную версию "I Can't Help Falling In Love".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Beck - Everybody's Gotta Learn Sometime (coloured) (0199957140102) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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