Patrick Cowley - Hard Ware (0794811516095) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patrick Cowley
Альбом (сингл)
Hard Ware
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733442
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Характеристики
Бренд
Dark Entries
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dark Entries
Barcode
[0794811516095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patrick Cowley
Альбом (сингл)
Hard Ware
Жанр
Диско
Трек-лист
Hellfire, Tech-No, Spellbinding Lover, Pajama Party Massacre, Big Ass In Motion, Shake It Up, Perk It Up, Jungle Jump, Megablue, Ice Age
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patrick Cowley - Hard Ware (0794811516095) виниловая пластинка
Hard Ware — сборник ранее не издававшихся танцевальных треков из архивов диско?продюсера Патрика Каули. В отличие от предыдущих релизов Dark Entries (From Behind и Some Funkettes), где много каверов и заметно влияние R&B и рока, этот альбом — более прямолинейная клубная подборка. В нём сочетаются мерцающий электро?диско и игривый Hi?NRG.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Dark Entries
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dark Entries
Barcode
[0794811516095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patrick Cowley
Альбом (сингл)
Hard Ware
Жанр
Диско
Трек-лист
Hellfire, Tech-No, Spellbinding Lover, Pajama Party Massacre, Big Ass In Motion, Shake It Up, Perk It Up, Jungle Jump, Megablue, Ice Age
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Hard Ware — сборник ранее не издававшихся танцевальных треков из архивов диско?продюсера Патрика Каули. В отличие от предыдущих релизов Dark Entries (From Behind и Some Funkettes), где много каверов и заметно влияние R&B и рока, этот альбом — более прямолинейная клубная подборка. В нём сочетаются мерцающий электро?диско и игривый Hi?NRG.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Patrick Cowley - Hard Ware (0794811516095) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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