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The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка

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The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 1
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 2
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 3
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 4
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 5
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 6
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 7
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 8
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 9
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 10
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 11
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Buddhist Hipsters
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 1
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 2
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 3
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 4
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 5
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 6
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 7
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 8
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 9
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 10
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 11
  • The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297924626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Buddhist Hipsters
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Spontaneously Combust, P~1, Baraka, A Sacred Choice, Arabebonics, It's Coming S on, Doll's House, The Oort Cloud (Too Night), Under the Bed, Kh?ron
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка

В изменчивом, непредсказуемом и неспокойном мире всегда можно рассчитывать на новый альбом The Orb. С «Buddy Hipsters», созданным под руководством опытного музыканта Алекса Патерсона в сотрудничестве с уже прочно закрепившимся в музыкальной индустрии вундеркиндом Майклом Рендаллом, эта вдохновляюще продуктивная группа в очередной раз демонстрирует свой талант, выпустив один из лучших своих альбомов. Вдохновленный сном с участием Роджера Ино (чье исполнение можно услышать в «Kh?ron»), альбом передает терапевтический и радостный творческий процесс. В записи альбома, также приняли участие Микетт Жироди и Стив Хилледж (System 7 / Gong ), Youth (Killing Joke), Пол Фергюсон (Killing Joke), Энди Фалконер (The Orb / Sedibus), Тревор Уолтерс, Виолетта Виччи, Эрик фон Скайуокер и Энди Кейн.

Отзывы о товаре The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297924626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Buddhist Hipsters
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Spontaneously Combust, P~1, Baraka, A Sacred Choice, Arabebonics, It's Coming S on, Doll's House, The Oort Cloud (Too Night), Under the Bed, Kh?ron
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В изменчивом, непредсказуемом и неспокойном мире всегда можно рассчитывать на новый альбом The Orb. С «Buddy Hipsters», созданным под руководством опытного музыканта Алекса Патерсона в сотрудничестве с уже прочно закрепившимся в музыкальной индустрии вундеркиндом Майклом Рендаллом, эта вдохновляюще продуктивная группа в очередной раз демонстрирует свой талант, выпустив один из лучших своих альбомов. Вдохновленный сном с участием Роджера Ино (чье исполнение можно услышать в «Kh?ron»), альбом передает терапевтический и радостный творческий процесс. В записи альбома, также приняли участие Микетт Жироди и Стив Хилледж (System 7 / Gong ), Youth (Killing Joke), Пол Фергюсон (Killing Joke), Энди Фалконер (The Orb / Sedibus), Тревор Уолтерс, Виолетта Виччи, Эрик фон Скайуокер и Энди Кейн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Orb - Buddhist Hipsters (0711297924626) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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