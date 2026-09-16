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Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка

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Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lauren Mayberry
Альбом (сингл)
Vicious Creature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) - фото 1
  • Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) - фото 2
  • Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) - фото 3
  • Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465588729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lauren Mayberry
Альбом (сингл)
Vicious Creature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Something in the Air, Crocodile Tears, Shame, Anywhere But Dancing, Punch Drunk, Oh, Mother, Sorry, Etc, Change Shapes, Mantra, A Work of Fiction, Sunday Best, Are You Awake?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка

Vicious Creature — дебютный сольный альбом Лорен Мэйберри, наиболее известной как вокалистка шотландской синт-поп-группы CHVRCHES. Выпущенный на виниле в 2024 году, он знаменует собой её первый сольный опыт после достижения международной известности со своей группой. На этом альбоме Мэйберри явно расширяет границы своего поп-звучания, опираясь на фундамент своих ранних работ, но с более свежим, личным подходом. После выхода альбом получил положительные отзывы критиков, которые особенно оценили зрелость и открытость текстов Мэйберри, а также эффективное сотрудничество с различными соавторами и продюсерами. Vicious Creature демонстрирует Лорен Мэйберри как разностороннюю артистку, которая остается верной своим поп-корням, исследуя новые глубины в звучании, написании песен и самовыражении.

Отзывы о товаре Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465588729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lauren Mayberry
Альбом (сингл)
Vicious Creature
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Something in the Air, Crocodile Tears, Shame, Anywhere But Dancing, Punch Drunk, Oh, Mother, Sorry, Etc, Change Shapes, Mantra, A Work of Fiction, Sunday Best, Are You Awake?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Vicious Creature — дебютный сольный альбом Лорен Мэйберри, наиболее известной как вокалистка шотландской синт-поп-группы CHVRCHES. Выпущенный на виниле в 2024 году, он знаменует собой её первый сольный опыт после достижения международной известности со своей группой. На этом альбоме Мэйберри явно расширяет границы своего поп-звучания, опираясь на фундамент своих ранних работ, но с более свежим, личным подходом. После выхода альбом получил положительные отзывы критиков, которые особенно оценили зрелость и открытость текстов Мэйберри, а также эффективное сотрудничество с различными соавторами и продюсерами. Vicious Creature демонстрирует Лорен Мэйберри как разностороннюю артистку, которая остается верной своим поп-корням, исследуя новые глубины в звучании, написании песен и самовыражении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lauren Mayberry - Vicious Creature (0602465588729) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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