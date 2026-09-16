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Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Beneath The Eyrie
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) - фото 1
  • Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) - фото 2
  • Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) - фото 3
  • Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538513974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Beneath The Eyrie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In The Arms Of Mrs. Mark Of Cain, On Graveyard Hill, Catfish Kate, This Is My Fate, Ready For Love, Silver Bullet, Long Rider, Los Surfers Muertos, St. Nazaire, Bird Of Prey, Daniel Boone, Death Horizon
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) виниловая пластинка

Beneath the Eyrie — седьмой альбом американской альтернатив-рок-группы Pixies, выпущенный в 2019 году. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Блэк Фрэнсис (гитара, вокал), Паз Ленчантин (бас), Дэвид Ловеринг (ударные) и Джои Сантьяго (гитара) записали двенадцать песен для этого альбома в студии Dreamland Recordings Studio недалеко от Вудстока, штат Нью-Йорк. Том Далгети (Ghost, Royal Blood) занимался продюсированием. На этом альбоме Pixies используют свою знакомую смесь электрогитар, энергичных ритмов и несколько отчужденного голоса Блэка Фрэнсиса. Хотя альбом звучит менее хаотично, чем их новаторские работы восьмидесятых, он по-прежнему обладает типичной для Pixies эксцентричностью и неожиданными музыкальными поворотами. В целом, альбом Beneath The Eyrie демонстрирует группу, не боящуюся новаторства, но при этом остающуюся верной своим альтернативным корням. На этом альбоме Pixies сочетают свой фирменный мрачный юмор, запоминающиеся мелодии и атмосферную меланхолию, создавая одновременно знакомый и свежий звук.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538513974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Beneath The Eyrie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
In The Arms Of Mrs. Mark Of Cain, On Graveyard Hill, Catfish Kate, This Is My Fate, Ready For Love, Silver Bullet, Long Rider, Los Surfers Muertos, St. Nazaire, Bird Of Prey, Daniel Boone, Death Horizon
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Beneath the Eyrie — седьмой альбом американской альтернатив-рок-группы Pixies, выпущенный в 2019 году. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Блэк Фрэнсис (гитара, вокал), Паз Ленчантин (бас), Дэвид Ловеринг (ударные) и Джои Сантьяго (гитара) записали двенадцать песен для этого альбома в студии Dreamland Recordings Studio недалеко от Вудстока, штат Нью-Йорк. Том Далгети (Ghost, Royal Blood) занимался продюсированием. На этом альбоме Pixies используют свою знакомую смесь электрогитар, энергичных ритмов и несколько отчужденного голоса Блэка Фрэнсиса. Хотя альбом звучит менее хаотично, чем их новаторские работы восьмидесятых, он по-прежнему обладает типичной для Pixies эксцентричностью и неожиданными музыкальными поворотами. В целом, альбом Beneath The Eyrie демонстрирует группу, не боящуюся новаторства, но при этом остающуюся верной своим альтернативным корням. На этом альбоме Pixies сочетают свой фирменный мрачный юмор, запоминающиеся мелодии и атмосферную меланхолию, создавая одновременно знакомый и свежий звук.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Beneath The Eyrie (4050538513974) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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