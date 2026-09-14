Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732995
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Характеристики
Бренд
Awesome Tapes From Africa
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Awesome Tapes From Africa
Barcode
[843563139509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Трек-лист
The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Awesome Tapes From Africa
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Awesome Tapes From Africa
Barcode
[843563139509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Native Soul
Альбом (сингл)
Teenage Dreams
Жанр
House
Трек-лист
The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, Way To Cairo, The Journey, Teenage Dreams, Rejoice, Ambassador, Long Lasting, Dead Sangoma, Burning Desire, United As One, Letter To Kabza De Small, End Of Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Native Soul - Teenage Dreams (843563139509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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