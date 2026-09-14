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Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка

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Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 1
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 2
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 3
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 4
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 5
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 6
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 7
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 8
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 9
Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Something Beautiful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 1
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 2
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 3
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 4
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 5
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 6
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 7
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 8
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 9
  • Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732944
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029240511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Something Beautiful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prelude, Something Beautiful, End Of The World, More To Lose, Interlude 1, Easy Lover, Interlude 2, Golden Burning Sun, Walk Of Fame, Pretend You're God, Every Girl You've Ever Loved, Reborn, Give Me Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка

Своим последним альбомом «Endless Summer Vacation» и мегахитом «Flowers» Майли Сайрус добилась почти невозможного: она стала еще популярнее и достигла своих самых высоких позиций в чартах на сегодняшний день, не только в Германии. Теперь двукратная обладательница премии «Грэмми» представляет свой новый альбом «Something Beautiful». Это девятый студийный альбом артистки и её самая амбициозная работа на сегодняшний день. Вдохновлённый концептуальными альбомами, такими как «The Wall» Pink Floyd, альбом «Something Beautiful» объединяет тринадцать песен общей темой: исцеление от травмы и поиск красоты в самых мрачных моментах жизни. «Даже в самые ужасные времена нашей жизни есть что-то прекрасное. Это тень, это уголь, это тени. Нельзя нарисовать картину без света и контрастов», — говорит Майли Сайрус. Для воплощения своей задумки музыкантка снова объединилась с продюсером Шоном Эвереттом. Этот виртуоз звука уже идеально подходил для "Endless Summer Vacation" и работал со многими поп-королевами, от Бейонсе до Адель. Он также сотрудничал с Бриттани Ховард (Alabama Shakes), которая появляется здесь, как и супермодель Наоми Кэмпбелл. Кроме того, «Something Beautiful» — это визуальный альбом, который будет сопровождаться одноименным фильмом, в котором, естественно, сыграет Майли Сайрус. Многогранная артистка также выступает в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Эта фантастическая поп-опера будет показана на знаменитом кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, прежде чем покорить кинотеатры по всему миру.

Отзывы о товаре Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029240511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miley Cyrus
Альбом (сингл)
Something Beautiful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Prelude, Something Beautiful, End Of The World, More To Lose, Interlude 1, Easy Lover, Interlude 2, Golden Burning Sun, Walk Of Fame, Pretend You're God, Every Girl You've Ever Loved, Reborn, Give Me Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Своим последним альбомом «Endless Summer Vacation» и мегахитом «Flowers» Майли Сайрус добилась почти невозможного: она стала еще популярнее и достигла своих самых высоких позиций в чартах на сегодняшний день, не только в Германии. Теперь двукратная обладательница премии «Грэмми» представляет свой новый альбом «Something Beautiful». Это девятый студийный альбом артистки и её самая амбициозная работа на сегодняшний день. Вдохновлённый концептуальными альбомами, такими как «The Wall» Pink Floyd, альбом «Something Beautiful» объединяет тринадцать песен общей темой: исцеление от травмы и поиск красоты в самых мрачных моментах жизни. «Даже в самые ужасные времена нашей жизни есть что-то прекрасное. Это тень, это уголь, это тени. Нельзя нарисовать картину без света и контрастов», — говорит Майли Сайрус. Для воплощения своей задумки музыкантка снова объединилась с продюсером Шоном Эвереттом. Этот виртуоз звука уже идеально подходил для "Endless Summer Vacation" и работал со многими поп-королевами, от Бейонсе до Адель. Он также сотрудничал с Бриттани Ховард (Alabama Shakes), которая появляется здесь, как и супермодель Наоми Кэмпбелл. Кроме того, «Something Beautiful» — это визуальный альбом, который будет сопровождаться одноименным фильмом, в котором, естественно, сыграет Майли Сайрус. Многогранная артистка также выступает в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Эта фантастическая поп-опера будет показана на знаменитом кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, прежде чем покорить кинотеатры по всему миру.
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Отзывы


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