Belle & Sebastian - Late Developers (Orange) (191401189606) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Belle & Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732920
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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401189606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Belle & Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Juliet Naked, Give A Little Time, When We Were Very Young, Will I Tell You A Secret?, So In The Moment, The Evening Star, When You're Not With Me, I Don't Know What You See In Me, Do You Follow?, When The Cynics Stare Back From The Wall, Late Developers
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Хорватия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Belle & Sebastian - Late Developers (Orange) (191401189606) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Juliet Naked, Give A Little Time, When We Were Very Young, Will I Tell You A Secret?, So In The Moment, The Evening Star, When You're Not With Me, I Don't Know What You See In Me, Do You Follow?, When The Cynics Stare Back From The Wall, Late Developers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401189606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Belle & Sebastian
Альбом (сингл)
Late Developers
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Juliet Naked, Give A Little Time, When We Were Very Young, Will I Tell You A Secret?, So In The Moment, The Evening Star, When You're Not With Me, I Don't Know What You See In Me, Do You Follow?, When The Cynics Stare Back From The Wall, Late Developers
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Хорватия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Juliet Naked, Give A Little Time, When We Were Very Young, Will I Tell You A Secret?, So In The Moment, The Evening Star, When You're Not With Me, I Don't Know What You See In Me, Do You Follow?, When The Cynics Stare Back From The Wall, Late Developers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Belle & Sebastian - Late Developers (Orange) (191401189606) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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