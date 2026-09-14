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Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) виниловая пластинка

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Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 1
Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 2
Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live In London 2002
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 1
  • Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 2
  • Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732913
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live In London 2002
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Woman From Tokyo, Ted The Mechanic, Mary Long, Lazy, No One Came, The Aviator, The Well Dressed Guitar, Up The Wall, Black Night, Fools, Jon Lord's Key Solo, Perfect Strangers, Steve Morse's Riff Parade, Smoke On The Water, Speed King, Hush
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) виниловая пластинка

"Live In London 2002" - концертный альбом британской рок-группы Deep Purple. Записано вживую в Hammersmith Apollo, Лондон, Англия, 22 февраля 2002 года. Альбом впервые издан в 2021 году ограниченным тиражом в 5000 пронумерованных копий на тройном чёрном виниле. Микширование и мастеринг сделаны в апреле 2021 года. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759169666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Live In London 2002
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Woman From Tokyo, Ted The Mechanic, Mary Long, Lazy, No One Came, The Aviator, The Well Dressed Guitar, Up The Wall, Black Night, Fools, Jon Lord's Key Solo, Perfect Strangers, Steve Morse's Riff Parade, Smoke On The Water, Speed King, Hush
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Live In London 2002" - концертный альбом британской рок-группы Deep Purple. Записано вживую в Hammersmith Apollo, Лондон, Англия, 22 февраля 2002 года. Альбом впервые издан в 2021 году ограниченным тиражом в 5000 пронумерованных копий на тройном чёрном виниле. Микширование и мастеринг сделаны в апреле 2021 года. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Limited Edition
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