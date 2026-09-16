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Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Серов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) - фото 1
  • Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) - фото 2
  • Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Серов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Курортный роман, Версаль, Как быть, Мадонна, Ты меня любишь, Ворованная ночь, Я люблю тебя до слёз (Розы), Звездопад, Осенняя роса, Музыка венчальная, Бесконечная любовь, Карнавал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка

«Александр Серов. Лучшее» (2026) — сборник знаковых хитов советской и российской эстрады, включающий романтические баллады с элементами поп-музыки и джаза. Альбом отличается эмоциональным вокалом (баритон) и оркестровыми аранжировками, ставшими визитной карточкой артиста. В треклист вошли культовые песни: «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь».

Отзывы о товаре Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Серов
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Курортный роман, Версаль, Как быть, Мадонна, Ты меня любишь, Ворованная ночь, Я люблю тебя до слёз (Розы), Звездопад, Осенняя роса, Музыка венчальная, Бесконечная любовь, Карнавал
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Александр Серов. Лучшее» (2026) — сборник знаковых хитов советской и российской эстрады, включающий романтические баллады с элементами поп-музыки и джаза. Альбом отличается эмоциональным вокалом (баритон) и оркестровыми аранжировками, ставшими визитной карточкой артиста. В треклист вошли культовые песни: «Я люблю тебя до слёз», «Мадонна», «Ты меня любишь».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Серов - Лучшие Песни (4680068806910) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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