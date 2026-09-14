Умная наружная поворотно-наклонная камера Mercusys MC500
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732544
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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
750
Описание товара Умная наружная поворотно-наклонная камера Mercusys MC500
Mercusys MC500 — это надежная IP-камера, обеспечивающая круглосуточную защиту вашего дома. С разрешением Full HD и углом обзора 360 градусов, она охватывает все пространство, а встроенный динамик позволяет общаться с теми, кто находится рядом с камерой. Благодаря поддержке ночной съемки на расстоянии до 30 метров, MC500 гарантирует безопасность даже в темноте. Установка камеры проста благодаря возможности крепления на стену, а поддержка microSD-карт позволяет записывать видео локально.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Mercusys MC500 — это надежная IP-камера, обеспечивающая круглосуточную защиту вашего дома. С разрешением Full HD и углом обзора 360 градусов, она охватывает все пространство, а встроенный динамик позволяет общаться с теми, кто находится рядом с камерой. Благодаря поддержке ночной съемки на расстоянии до 30 метров, MC500 гарантирует безопасность даже в темноте. Установка камеры проста благодаря возможности крепления на стену, а поддержка microSD-карт позволяет записывать видео локально.
Умная наружная поворотно-наклонная камера Mercusys MC500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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