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Нивелир лазерный INFINITER CL Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный INFINITER CL Green

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Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 2
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 3
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 4
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 5
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 6
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 7
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 8
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 9
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 10
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 11
Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
15
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 1
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 2
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 3
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 4
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 5
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 6
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 7
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 8
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 9
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 10
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 11
  • Нивелир лазерный INFINITER CL Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732145
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Характеристики

Бренд
Infiniter
Комплектация
лазерный нивелир Infiniter CL Green; элементы питания AA — 2 шт.; руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
15
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
6.5
Высота, см
5
Элементы питания
2хAA 1.5B
Время работы на одном заряде, ч
2.5 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
250

Описание товара Нивелир лазерный INFINITER CL Green

Уровни и нивелиры Infiniter представляют собой современное решение для точных строительных и ремонтных работ. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами: ширина составляет 6,5 см, а высота — 5 см, при этом вес устройства всего 0,17 кг. Благодаря длине волны лазера в 520 нм и принадлежности к классу лазера 2, прибор обеспечивает безопасное и эффективное использование. Infiniter способен работать как с приемником, так и без него, обеспечивая дальность построения до 15 метров в обоих режимах. Устройство генерирует два луча, которые направлены вертикально и горизонтально, позволяя выполнять разнообразные задачи по выравниванию и разметке. Оптимальное крепление устройства достигается благодаря наличию резьбы под штатив размером 1/4 дюйма, что обеспечивает стабильность и удобство работы. Лазерный уровень автоматически выравнивается, поддерживая угол самовыравнивания до 3°, что значительно упрощает процесс настройки. С высокой точностью до 0,5 мм/м и ярким зеленым цветом луча, этот прибор станет незаменимым помощником в любых работах, требующих высокой точности. Уровень и нивелир Infiniter — это сочетание инновационных технологий, надежности и комфорта в использовании.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный INFINITER CL Green




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Характеристики
Бренд
Infiniter
Комплектация
лазерный нивелир Infiniter CL Green; элементы питания AA — 2 шт.; руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Дальность построения с приемником, м
15
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
6.5
Высота, см
5
Элементы питания
2хAA 1.5B
Время работы на одном заряде, ч
2.5 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Уровни и нивелиры Infiniter представляют собой современное решение для точных строительных и ремонтных работ. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами: ширина составляет 6,5 см, а высота — 5 см, при этом вес устройства всего 0,17 кг. Благодаря длине волны лазера в 520 нм и принадлежности к классу лазера 2, прибор обеспечивает безопасное и эффективное использование. Infiniter способен работать как с приемником, так и без него, обеспечивая дальность построения до 15 метров в обоих режимах. Устройство генерирует два луча, которые направлены вертикально и горизонтально, позволяя выполнять разнообразные задачи по выравниванию и разметке. Оптимальное крепление устройства достигается благодаря наличию резьбы под штатив размером 1/4 дюйма, что обеспечивает стабильность и удобство работы. Лазерный уровень автоматически выравнивается, поддерживая угол самовыравнивания до 3°, что значительно упрощает процесс настройки. С высокой точностью до 0,5 мм/м и ярким зеленым цветом луча, этот прибор станет незаменимым помощником в любых работах, требующих высокой точности. Уровень и нивелир Infiniter — это сочетание инновационных технологий, надежности и комфорта в использовании.
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