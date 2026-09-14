Нивелир лазерный INFINITER CL Green
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Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный INFINITER CL Green
Уровни и нивелиры Infiniter представляют собой современное решение для точных строительных и ремонтных работ. Этот лазерный уровень обладает компактными размерами: ширина составляет 6,5 см, а высота — 5 см, при этом вес устройства всего 0,17 кг. Благодаря длине волны лазера в 520 нм и принадлежности к классу лазера 2, прибор обеспечивает безопасное и эффективное использование. Infiniter способен работать как с приемником, так и без него, обеспечивая дальность построения до 15 метров в обоих режимах. Устройство генерирует два луча, которые направлены вертикально и горизонтально, позволяя выполнять разнообразные задачи по выравниванию и разметке. Оптимальное крепление устройства достигается благодаря наличию резьбы под штатив размером 1/4 дюйма, что обеспечивает стабильность и удобство работы. Лазерный уровень автоматически выравнивается, поддерживая угол самовыравнивания до 3°, что значительно упрощает процесс настройки. С высокой точностью до 0,5 мм/м и ярким зеленым цветом луча, этот прибор станет незаменимым помощником в любых работах, требующих высокой точности. Уровень и нивелир Infiniter — это сочетание инновационных технологий, надежности и комфорта в использовании.
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