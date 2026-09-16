Top.Mail.Ru
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 1
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 2
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 3
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crystal Lake
Альбом (сингл)
Weight Of Sound
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 1
  • Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 2
  • Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 3
  • Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029130812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crystal Lake
Альбом (сингл)
Weight Of Sound
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Everblack (feat. David Simonich), Bl?dGod (feat. Taylor Barber), Neversleep (feat. Myke Terry), King Down, The Undertow (feat. Karl Schubach), The Weight of Sound, Crossing Nails, Dystopia (feat. Jesse Leach), Sinner, Don't Breathe, Coma Wave
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029130812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crystal Lake
Альбом (сингл)
Weight Of Sound
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Everblack (feat. David Simonich), Bl?dGod (feat. Taylor Barber), Neversleep (feat. Myke Terry), King Down, The Undertow (feat. Karl Schubach), The Weight of Sound, Crossing Nails, Dystopia (feat. Jesse Leach), Sinner, Don't Breathe, Coma Wave
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crystal Lake - Weight Of Sound (Grey) (0198029130812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...