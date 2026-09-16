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The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка

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The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 4
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 5
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 6
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 7
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 8
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Choice Of Weapon
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный, черный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297494860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Choice Of Weapon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Honey From A Knife, Elemental Light, The Wolf, Life > Death, For The Animals, Amnesia, Wilderness Now, Lucifer, A Pale Horse, This Night In The City Forever, Every Man And Woman Is A Star, Embers, Until The Light Takes Us, Siberia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297494860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Choice Of Weapon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Honey From A Knife, Elemental Light, The Wolf, Life > Death, For The Animals, Amnesia, Wilderness Now, Lucifer, A Pale Horse, This Night In The City Forever, Every Man And Woman Is A Star, Embers, Until The Light Takes Us, Siberia
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный, фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Choice Of Weapon (coloured) (0711297494860) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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