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Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка

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Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка - фото 1
Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Osibisa
Альбом (сингл)
Monsore
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка - фото 1
  • Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767446201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Osibisa
Альбом (сингл)
Monsore
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)

Отзывы о товаре Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767446201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Osibisa
Альбом (сингл)
Monsore
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Osibisa - Monsore (5060767446201) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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