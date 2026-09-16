Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 730472
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538681895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538681895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody Knows Chicago Like I Do, Mannish Boy, Long Distance Call, Rollin' And Tumblin', County Jail, Got My Mojo Working, I'm Your Hoochie Coochie Man, I'm Ready, Still A Fool, Trouble No More, Rosalie, Rock Me Baby, Same Thing, Howlin' Wolf, Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal), Electric Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muddy Waters - The Montreux Years (4050538681895) виниловая пластинка