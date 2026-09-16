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Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка

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Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 2
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 3
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 4
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 5
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 6
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 7
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 8
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
They Want My Soul
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 2
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 3
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 4
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 5
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 6
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 7
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 8
  • Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
They Want My Soul
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rent I Pay, InOut, Rainy Taxi, Do You, Knock Knock Knock, Outlier, They Want My Soul, I Just Don’t Understand, Let Me Be Mine, New York Kiss, Rent I Pay (Home Demo), One More Shot (Home Demo), The Way Love Comes (Home Demo), In(Home Demo), They Want My Soul (Home Demo), Outlier (Band Demo), Let Me Be Mine (Night Version Dub), Knock Knock Knock (Band Demo), Do You (Band Demo), New York Kiss (Home Demo), In(Reduction Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Matador Revisionist History
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rent I Pay, InOut, Rainy Taxi, Do You, Knock Knock Knock, Outlier, They Want My Soul, I Just Don’t Understand, Let Me Be Mine, New York Kiss, Rent I Pay (Home Demo), One More Shot (Home Demo), The Way Love Comes (Home Demo), In(Home Demo), They Want My Soul (Home Demo), Outlier (Band Demo), Let Me Be Mine (Night Version Dub), Knock Knock Knock (Band Demo), Do You (Band Demo), New York Kiss (Home Demo), In(Reduction Mix)

Отзывы о товаре Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
They Want My Soul
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rent I Pay, InOut, Rainy Taxi, Do You, Knock Knock Knock, Outlier, They Want My Soul, I Just Don’t Understand, Let Me Be Mine, New York Kiss, Rent I Pay (Home Demo), One More Shot (Home Demo), The Way Love Comes (Home Demo), In(Home Demo), They Want My Soul (Home Demo), Outlier (Band Demo), Let Me Be Mine (Night Version Dub), Knock Knock Knock (Band Demo), Do You (Band Demo), New York Kiss (Home Demo), In(Reduction Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Matador Revisionist History
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rent I Pay, InOut, Rainy Taxi, Do You, Knock Knock Knock, Outlier, They Want My Soul, I Just Don’t Understand, Let Me Be Mine, New York Kiss, Rent I Pay (Home Demo), One More Shot (Home Demo), The Way Love Comes (Home Demo), In(Home Demo), They Want My Soul (Home Demo), Outlier (Band Demo), Let Me Be Mine (Night Version Dub), Knock Knock Knock (Band Demo), Do You (Band Demo), New York Kiss (Home Demo), In(Reduction Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - They Want My Soul (0191401209410) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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