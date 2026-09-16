Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка
Gorillaz возвращаются с «The Mountain», своим девятым студийным альбомом, который выйдет в марте 2026 года на их собственном лейбле KONG. Альбом, включающий в себя коллекцию из 15 песен, расширяет музыкальные горизонты группы благодаря сотрудничеству с другими музыкантами по всему миру и многоязычному повествованию. Издание на виниле. Альбом «The Mountain» был записан в разных местах по всему миру — от лондонской студии Studio 13 и Девона до Мумбаи, Нью-Дели, Раджастхана и Варанаси в Индии, а также в Ашхабаде, Дамаске, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке. Исполнения прозвучали на пяти языках: английском, арабском, хинди, испанском и йоруба. Как и большинство работ Gorillaz, альбом The Mountain собрал в себе невероятных музыкантов. В 15 треках вы услышите вклад таких исполнителей, как Idles, Кара Джексон, Ясин Бей, Джонни Марр, Black Thought, Анушка Шанкар и Омар Сулейман. Также в альбоме посмертно приняли участие легенды Бобби Уомак, Дэйв «Trugoy the Dove» Жоликер, Деннис Хоппер, Марк Э. Смит, Proof и Тони Аллен. Визуально работа Джейми Хьюлетта изображает четверых анимированных участников группы в виде кочевников по Индии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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