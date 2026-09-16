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Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка

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Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 3
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 4
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 5
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 6
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 7
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 8
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 9
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 10
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
THE MOUNTAIN
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 9
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 10
  • Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kong Studios
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kong
Barcode
[0199538688146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
THE MOUNTAIN
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка

Gorillaz возвращаются с «The Mountain», своим девятым студийным альбомом, который выйдет в марте 2026 года на их собственном лейбле KONG. Альбом, включающий в себя коллекцию из 15 песен, расширяет музыкальные горизонты группы благодаря сотрудничеству с другими музыкантами по всему миру и многоязычному повествованию. Издание на виниле. Альбом «The Mountain» был записан в разных местах по всему миру — от лондонской студии Studio 13 и Девона до Мумбаи, Нью-Дели, Раджастхана и Варанаси в Индии, а также в Ашхабаде, Дамаске, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке. Исполнения прозвучали на пяти языках: английском, арабском, хинди, испанском и йоруба. Как и большинство работ Gorillaz, альбом The Mountain собрал в себе невероятных музыкантов. В 15 треках вы услышите вклад таких исполнителей, как Idles, Кара Джексон, Ясин Бей, Джонни Марр, Black Thought, Анушка Шанкар и Омар Сулейман. Также в альбоме посмертно приняли участие легенды Бобби Уомак, Дэйв «Trugoy the Dove» Жоликер, Деннис Хоппер, Марк Э. Смит, Proof и Тони Аллен. Визуально работа Джейми Хьюлетта изображает четверых анимированных участников группы в виде кочевников по Индии.

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Характеристики
Бренд
Kong Studios
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kong
Barcode
[0199538688146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
THE MOUNTAIN
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Mountain, The Moon Cave, The Happy Dictator, The Hardest Thing, Orange County, The God Of Lying, The Empty Dream Machine, The Manifesto, The Plastic Guru, Delirium, Damascus, The Shadowy Light, Casablanca, The Sweet Prince, The Sad God
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Gorillaz возвращаются с «The Mountain», своим девятым студийным альбомом, который выйдет в марте 2026 года на их собственном лейбле KONG. Альбом, включающий в себя коллекцию из 15 песен, расширяет музыкальные горизонты группы благодаря сотрудничеству с другими музыкантами по всему миру и многоязычному повествованию. Издание на виниле. Альбом «The Mountain» был записан в разных местах по всему миру — от лондонской студии Studio 13 и Девона до Мумбаи, Нью-Дели, Раджастхана и Варанаси в Индии, а также в Ашхабаде, Дамаске, Лос-Анджелесе, Майами и Нью-Йорке. Исполнения прозвучали на пяти языках: английском, арабском, хинди, испанском и йоруба. Как и большинство работ Gorillaz, альбом The Mountain собрал в себе невероятных музыкантов. В 15 треках вы услышите вклад таких исполнителей, как Idles, Кара Джексон, Ясин Бей, Джонни Марр, Black Thought, Анушка Шанкар и Омар Сулейман. Также в альбоме посмертно приняли участие легенды Бобби Уомак, Дэйв «Trugoy the Dove» Жоликер, Деннис Хоппер, Марк Э. Смит, Proof и Тони Аллен. Визуально работа Джейми Хьюлетта изображает четверых анимированных участников группы в виде кочевников по Индии.
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Доставка
Отзывы


Gorillaz - The Mountain (0199538688146) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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