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Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка

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Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 3
Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area
Альбом (сингл)
Are(A)zione
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 1
  • Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 2
  • Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 3
  • Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587030919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area
Альбом (сингл)
Are(A)zione
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Luglio, agosto, settembre, La mela di Odessa (1920), Cometa rossa Live, Are(A)zione Live, L'Internazionale Live
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Luglio, agosto, settembre, La mela di Odessa (1920), Cometa rossa Live, Are(A)zione Live, L'Internazionale Live

Отзывы о товаре Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587030919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Area
Альбом (сингл)
Are(A)zione
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Luglio, agosto, settembre, La mela di Odessa (1920), Cometa rossa Live, Are(A)zione Live, L'Internazionale Live
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Luglio, agosto, settembre, La mela di Odessa (1920), Cometa rossa Live, Are(A)zione Live, L'Internazionale Live
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Area - Are(A)zione (coloured) (0196587030919) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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