Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Grateful Dead / Built to Last - великолепный музыкальный альбом, представленный в формате одной пластинки. Альбом Built to Last от легендарной рок-группы Grateful Dead - настоящая жемчужина в их дискографии. Сочетая психоделический рок, фолк и кантри, каждая песня этого альбома переносит слушателя в мир волшебных мелодий и захватывающих текстов. Нежные гармонии и изысканные аранжировки делают этот альбом истинным шедевром, которого невозможно не заметить. Эта виниловая пластинка прекрасно подходит для тех, кто ценит аутентичность музыки и хочет наслаждаться её звучанием в самом высоком качестве. Купить виниловую пластинку Grateful Dead / Built to Last - значит обладать настоящим произведением искусства, которое останется с вами навсегда. Она станет не только прекрасным дополнением к вашей коллекции, но и прекрасным способом погрузиться в атмосферу музыки Grateful Dead и насладиться её уникальным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитJeff Beck - Wired (0196588049217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитFleetwood Mac - Peter Green's Fleetwood Mac (0198029560213) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Grateful Dead - Built To Last (0603497830626) виниловая пластинка