The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка
Rainy Sunday Afternoon — тринадцатый студийный альбом североирландской поп-группы The Divine Comedy. Издание на виниле в гейтфолде. Записанный в студии Abbey Road, это их первый студийный релиз с 2019 года, знаменующий собой возвращение Нила Хэннона — творческого ума группы — к одновременно рефлексивным и игривым музыкальным темам. На протяжении всего альбома прослеживается чёткое сочетание поп-музыки, камерной поп-музыки и лёгких влияний оркестрового авторско-исполнительского жанра. Музыка богато аранжирована, в ней присутствуют струнные, тонкие духовые и фирменный, слегка ироничный вокал Хэннона. Rainy Sunday Afternoon источает меланхолию, но при этом не становится гнетущим; скорее, преобладают элегантная беззаботность и чувство тонкого юмора, типичные для творчества The Divine Comedy. Среди нескольких выделяющихся треков на этом альбоме — «Achilles», сочетающий классические мотивы и повествовательные тексты, и заглавный трек «Rainy Sunday Afternoon», идеально передающий атмосферу альбома: интроспективную, ностальгическую и в то же время полную надежды. Песня «The Last Time I Saw the Old Man» также выделяется своим выразительным текстом и тонкой аранжировкой, в которой Хэннон вновь демонстрирует свою способность делать личные истории универсальными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon (5063176075918) виниловая пластинка