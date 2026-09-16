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Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка

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Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 1
Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 2
Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Ultra Mono
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 1
  • Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 2
  • Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841218685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Ultra Mono
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
War, Grounds, Mr. Motivator, Anxiety, Kill Them With Kindness, Model Village, Ne Touche Pas Moi, Carcinogenic, Reigns, The Lover, A Hymn, Danke
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка

"Ultra Mono" - третий студийный альбом британской рок-группы Idles, выпущенный 25 сентября 2020 года на лейбле Partisan Records. Вслед за предыдущим альбомом "Joy as an Act of Resistance", релиз продолжает исследовать такие темы, как критика капитализма, революции, классовая борьба, психическое здоровье и токсичные отношения, а также положительные и отрицательные аспекты вновь обретенной славы группы. Idles - британская рок-группа, образованная в Бристоле в 2009 г. В состав команды входят Джо Талбот (вокал), Марк Боуэн (гитара), Ли Кирнан (гитара), Адам Девоншир (бас) и Джон Бивис (барабаны). Дебютный альбом "Brutalism" был выпущен в 2017 г. и получил положительные отзывы критиков, как и второй альбом "Joy as an Act of Resistance" в 2018 г. Третий альбом "Ultra Mono" появился в 2020 г., а четвертый, "Crawler" - в 2021 г. Музыка Idles ассоциируется с панк-роком и смежными жанрами, включая пост-панк, хардкор-панк, и пост-хардкор. Тэлбот отвергает ярлык "панк"; в 2017 году он сказал: "Мы не постпанк-группа. Наверное, у нас есть тот моторчик, драйв в ритм-секции, как у некоторых постпанк-групп, но у нас много песен, которые совсем не такие". На концерте в Манчестере в 2018 году он сказал: "В последний раз говорю, мы не гребаная панк-группа".

Отзывы о товаре Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841218685]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Ultra Mono
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
War, Grounds, Mr. Motivator, Anxiety, Kill Them With Kindness, Model Village, Ne Touche Pas Moi, Carcinogenic, Reigns, The Lover, A Hymn, Danke
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Ultra Mono" - третий студийный альбом британской рок-группы Idles, выпущенный 25 сентября 2020 года на лейбле Partisan Records. Вслед за предыдущим альбомом "Joy as an Act of Resistance", релиз продолжает исследовать такие темы, как критика капитализма, революции, классовая борьба, психическое здоровье и токсичные отношения, а также положительные и отрицательные аспекты вновь обретенной славы группы. Idles - британская рок-группа, образованная в Бристоле в 2009 г. В состав команды входят Джо Талбот (вокал), Марк Боуэн (гитара), Ли Кирнан (гитара), Адам Девоншир (бас) и Джон Бивис (барабаны). Дебютный альбом "Brutalism" был выпущен в 2017 г. и получил положительные отзывы критиков, как и второй альбом "Joy as an Act of Resistance" в 2018 г. Третий альбом "Ultra Mono" появился в 2020 г., а четвертый, "Crawler" - в 2021 г. Музыка Idles ассоциируется с панк-роком и смежными жанрами, включая пост-панк, хардкор-панк, и пост-хардкор. Тэлбот отвергает ярлык "панк"; в 2017 году он сказал: "Мы не постпанк-группа. Наверное, у нас есть тот моторчик, драйв в ритм-секции, как у некоторых постпанк-групп, но у нас много песен, которые совсем не такие". На концерте в Манчестере в 2018 году он сказал: "В последний раз говорю, мы не гребаная панк-группа".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Idles - Ultra Mono (0720841218685) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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