Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518)
Описание для коммутатора Huawei: Представляем вашему вниманию управляемый коммутатор Huawei, который идеально подходит для создания надежной и гибкой сети на уровне L2. Этот коммутатор обладает современными техническими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность в эксплуатации. Основные характеристики: - Количество портов SFP: 2 шт, обеспечивающих скорость передачи данных до 1 Гбит/с каждое. Это позволяет легко подключаться к оптическим сетям и расширять масштабы вашей сети. - Количество портов RJ45: 24, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с. Это обеспечивает высокоскоростное подключение для всех ваших устройств с поддержкой Ethernet. - Размер таблицы MAC адресов: 16000, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать большое количество подключений. - Форм-фактор: настольный, что делает его удобным для установки в офисных помещениях и на рабочих местах. - Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным для перемещения по мере необходимости. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) означает, что питание подключенных устройств будет осуществляться через их собственные источники питания. Коммутатор Huawei — это надежное решение для вашего бизнеса, обеспечивающее стабильность и безопасность работы сети. Он подходит для использования в малых и средних офисах, объединяя устройства в единую эффективную систему.
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