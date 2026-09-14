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Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)

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Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 3
Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 3
  • Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729765
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
4.16

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)

Коммутатор Huawei — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления сетевым трафиком в корпоративной среде. Этот управляемый коммутатор уровня L2 предлагает пользователям ряд особенностей, обеспечивающих надежное и быстрое подключение. С весом всего 2,91 кг, данное устройство обладает компактным настольным форм-фактором, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые конфигурации. Коммутатор оснащен 48 портами RJ45, поддерживающими скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает гибкость и производительность при подключении различных устройств. Кроме того, устройство включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что расширяет его возможности для подключения через оптоволокно. Это делает коммутатор идеальным выбором для компаний, стремящихся к быстрому и надежному обмену данными. Стабильная работа сети гарантируется благодаря размеру таблицы MAC адресов, вмещающей до 16000 записей. Это позволяет эффективно управлять и контролировать большое количество подключений в сложных сетевых архитектурах. Коммутатор также поддерживает технологию PoE 802.3at, что упрощает питание подключаемых устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, через сетевой кабель, избавляя от необходимости в дополнительной электропроводке и снижая затраты на установку. Huawei, как признанный лидер в области сетевых решений, предлагает надежное и эффективное решение для вашей сети, обеспечивая сочетание производительности, универсальности и простоты управления.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Huawei — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления сетевым трафиком в корпоративной среде. Этот управляемый коммутатор уровня L2 предлагает пользователям ряд особенностей, обеспечивающих надежное и быстрое подключение. С весом всего 2,91 кг, данное устройство обладает компактным настольным форм-фактором, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые конфигурации. Коммутатор оснащен 48 портами RJ45, поддерживающими скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает гибкость и производительность при подключении различных устройств. Кроме того, устройство включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что расширяет его возможности для подключения через оптоволокно. Это делает коммутатор идеальным выбором для компаний, стремящихся к быстрому и надежному обмену данными. Стабильная работа сети гарантируется благодаря размеру таблицы MAC адресов, вмещающей до 16000 записей. Это позволяет эффективно управлять и контролировать большое количество подключений в сложных сетевых архитектурах. Коммутатор также поддерживает технологию PoE 802.3at, что упрощает питание подключаемых устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, через сетевой кабель, избавляя от необходимости в дополнительной электропроводке и снижая затраты на установку. Huawei, как признанный лидер в области сетевых решений, предлагает надежное и эффективное решение для вашей сети, обеспечивая сочетание производительности, универсальности и простоты управления.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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