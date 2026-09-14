Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)
Коммутатор Huawei — это высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления сетевым трафиком в корпоративной среде. Этот управляемый коммутатор уровня L2 предлагает пользователям ряд особенностей, обеспечивающих надежное и быстрое подключение. С весом всего 2,91 кг, данное устройство обладает компактным настольным форм-фактором, что позволяет легко интегрировать его в различные сетевые конфигурации. Коммутатор оснащен 48 портами RJ45, поддерживающими скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает гибкость и производительность при подключении различных устройств. Кроме того, устройство включает 4 порта SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 1 Гбит/с, что расширяет его возможности для подключения через оптоволокно. Это делает коммутатор идеальным выбором для компаний, стремящихся к быстрому и надежному обмену данными. Стабильная работа сети гарантируется благодаря размеру таблицы MAC адресов, вмещающей до 16000 записей. Это позволяет эффективно управлять и контролировать большое количество подключений в сложных сетевых архитектурах. Коммутатор также поддерживает технологию PoE 802.3at, что упрощает питание подключаемых устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, через сетевой кабель, избавляя от необходимости в дополнительной электропроводке и снижая затраты на установку. Huawei, как признанный лидер в области сетевых решений, предлагает надежное и эффективное решение для вашей сети, обеспечивая сочетание производительности, универсальности и простоты управления.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 56 730 руб.14183 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE
-
В наличииЦена 58 890 руб.14723 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2995G-24FX-DC
-
В наличииЦена 59 070 руб.14768 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452X
-
В наличииЦена 59 360 руб.14840 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
-
В наличииЦена 59 720 руб.14930 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 60 080 руб. 102 090 руб.15020 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
-
В наличииЦена 63 550 руб.15888 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XF
-
В наличииЦена 64 030 руб.16008 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52P/ME/B1A
-
В наличииЦена 66 020 руб.16505 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1510-52X/A2A
-
В наличииЦена 67 850 руб.16963 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F (DGS-1210-52MP/F4A)
-
В наличииЦена 70 690 руб.17673 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-48-POE
-
В наличииЦена 71 030 руб.17758 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-48P4S (98012379)