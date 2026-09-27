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Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка

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Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 1
Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 2
Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 3
Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Великое Молчание Вагона Метро
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 1
  • Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 2
  • Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 3
  • Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059681627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Великое Молчание Вагона Метро
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Прекрасный день., На Пустынной Станции., Слепой (Две Части)., Би-Меня., Пропавший Цвет., Барабанчик-Майорчик., Боже, Ты Моя Надежда., Птица., Алая Площадь., Шланг., Ах, Весна., Нищие., Студентки., Наши., Железная Книга Метро., Великое Молчание Вагона Метро., Бас I., Бас II., Голенький., Машинист., Палабулабу., Ангел.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Прекрасный день., На Пустынной Станции., Слепой (Две Части)., Би-Меня., Пропавший Цвет., Барабанчик-Майорчик., Боже, Ты Моя Надежда., Птица., Алая Площадь., Шланг., Ах, Весна., Нищие., Студентки., Наши., Железная Книга Метро., Великое Молчание Вагона Метро., Бас I., Бас II., Голенький., Машинист., Палабулабу., Ангел.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059681627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Звуки Му
Альбом (сингл)
Великое Молчание Вагона Метро
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Прекрасный день., На Пустынной Станции., Слепой (Две Части)., Би-Меня., Пропавший Цвет., Барабанчик-Майорчик., Боже, Ты Моя Надежда., Птица., Алая Площадь., Шланг., Ах, Весна., Нищие., Студентки., Наши., Железная Книга Метро., Великое Молчание Вагона Метро., Бас I., Бас II., Голенький., Машинист., Палабулабу., Ангел.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Прекрасный день., На Пустынной Станции., Слепой (Две Части)., Би-Меня., Пропавший Цвет., Барабанчик-Майорчик., Боже, Ты Моя Надежда., Птица., Алая Площадь., Шланг., Ах, Весна., Нищие., Студентки., Наши., Железная Книга Метро., Великое Молчание Вагона Метро., Бас I., Бас II., Голенький., Машинист., Палабулабу., Ангел.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Звуки Му - Великое Молчание Вагона Метро (4660059681627) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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