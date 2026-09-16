Михаил Круг - Лучшие Песни (White Vinyl) (4680068806637) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 729566
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3 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Михаил Круг - Лучшие Песни (White Vinyl) (4680068806637) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Магадан, Мышка, Пусти меня, мама, Это было вчера, Студентка, Умница, Кольщик, Роза, Исповедь, Здравствуй, мама, Тебе, моя последняя любовь дуэт с Ириной Круг, Водочку пьём
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Михаил Круг - Лучшие Песни (White Vinyl) (4680068806637) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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