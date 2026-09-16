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Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка

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Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Песни Джорджа
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Песни Джорджа
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Пой, пой лира, Хорал, 15 голых баб, Менуэт земледельцу, Марш, Сонет 2018, Зачем?, Иерофант, Ангел дождя, К друзьям, Русская симфония, У императора Нерона, Из Тамбова с любовью
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.

Отзывы о товаре Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Песни Джорджа
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Пой, пой лира, Хорал, 15 голых баб, Менуэт земледельцу, Марш, Сонет 2018, Зачем?, Иерофант, Ангел дождя, К друзьям, Русская симфония, У императора Нерона, Из Тамбова с любовью
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Песни Джорджа (4680068800192) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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