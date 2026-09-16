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Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Good Times
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Good Times
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Good Care of Her, Loving Arms, I Got a Feelin' in My Body, If That Isn't Love, She Wears My Ring, I've Got a Thing About You Baby, My Boy, Spanish Eyes, Talk About the Good Times, Good Time Charlie's Got the Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка

«Good Times» — двадцатый студийный альбом Элвиса Пресли, выпущенный в 1974 году, незадолго до трагического завершения его карьеры. Ограниченный тираж в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на розовом 180 г виниле. Большинство треков записано во время сессии на знаменитой студии Stax Studios в декабре 1973 года, хотя «Take Good Care of Her» и «I've Got a Thing About You» были остатками от сессии, записанной в июле того же года на Stax. Последняя стала хитом, достигнув 4-го места в чартах кантри. В альбом также вошли другие классические песни Элвиса: «My Boy», «Spanish Eyes», «Loving Arms» и «She Wears My Ring».

Отзывы о товаре Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Good Times
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Good Care of Her, Loving Arms, I Got a Feelin' in My Body, If That Isn't Love, She Wears My Ring, I've Got a Thing About You Baby, My Boy, Spanish Eyes, Talk About the Good Times, Good Time Charlie's Got the Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Good Times» — двадцатый студийный альбом Элвиса Пресли, выпущенный в 1974 году, незадолго до трагического завершения его карьеры. Ограниченный тираж в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на розовом 180 г виниле. Большинство треков записано во время сессии на знаменитой студии Stax Studios в декабре 1973 года, хотя «Take Good Care of Her» и «I've Got a Thing About You» были остатками от сессии, записанной в июле того же года на Stax. Последняя стала хитом, достигнув 4-го места в чартах кантри. В альбом также вошли другие классические песни Элвиса: «My Boy», «Spanish Eyes», «Loving Arms» и «She Wears My Ring».
Самовывоз
Доставка
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Elvis Presley - Good Times (coloured) (8719262040441) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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