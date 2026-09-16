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Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка

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Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка - фото 1
Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranes
Альбом (сингл)
Cranes
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка - фото 1
  • Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranes
Альбом (сингл)
Cranes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Diorama, Worlds, Feathers, Wires, Panorama, Wonderful Things, Collecting Stones, Invisible, Move Along, Sleepwalking, High And Low
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diorama, Worlds, Feathers, Wires, Panorama, Wonderful Things, Collecting Stones, Invisible, Move Along, Sleepwalking, High And Low

Отзывы о товаре Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cranes
Альбом (сингл)
Cranes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Diorama, Worlds, Feathers, Wires, Panorama, Wonderful Things, Collecting Stones, Invisible, Move Along, Sleepwalking, High And Low
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diorama, Worlds, Feathers, Wires, Panorama, Wonderful Things, Collecting Stones, Invisible, Move Along, Sleepwalking, High And Low
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cranes - Cranes (coloured) (8719262040748) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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