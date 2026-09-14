Видеодомофон Tantos Neo черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
накладной
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728696
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Монитор домофона Tantos NEO black - ультрасовременная модель премиум-класса с большим дисплеем диагональю 7" и высоким разрешением для максимального качества передаваемого изображения. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Меню настроек выполнено в стилистике операционных систем современных смартфонов, что значительно упростит обращение с домофоном. Связь осуществляется без использования проводной трубки, отличается чистым звуком. Монитор совместим с большинством популярных на российском рынке вызывных панелей. Поддерживает работу двух вызывных панелей и двух видеокамер. В одну систему можно объединить до 4 мониторов с возможностями интеркома (например, громкая связь с другой комнатой). Помимо стандартных возможностей домофона данная модель имеет функции будильника, календаря, электронной фоторамки и пр. Также монитор поддерживает функцию записи по детектору движения. В качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно установить любую мелодию в формате MP3.
Монитор домофона Tantos NEO black - ультрасовременная модель премиум-класса с большим дисплеем диагональю 7" и высоким разрешением для максимального качества передаваемого изображения. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Меню настроек выполнено в стилистике операционных систем современных смартфонов, что значительно упростит обращение с домофоном. Связь осуществляется без использования проводной трубки, отличается чистым звуком. Монитор совместим с большинством популярных на российском рынке вызывных панелей. Поддерживает работу двух вызывных панелей и двух видеокамер. В одну систему можно объединить до 4 мониторов с возможностями интеркома (например, громкая связь с другой комнатой). Помимо стандартных возможностей домофона данная модель имеет функции будильника, календаря, электронной фоторамки и пр. Также монитор поддерживает функцию записи по детектору движения. В качестве мелодии вызова и сигнала будильника можно установить любую мелодию в формате MP3.
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