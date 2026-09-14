Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728686
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
145х49.2х26.45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900
Описание товара Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый
Комплект аналогового видеодомофона: 7" цветной видеодомофон, TFT монитор 800х480, до 2-х вызывных панелей, до 3-х мониторов в параллель, 4-х проводная схема, 12В DC, 5Вт макс., адаптер в комплекте+ антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720 х 576 и ИК-подсветкой до 2м. Интерком между мониторами отсутствует!
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Бренд
HiWatch
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
145х49.2х26.45 мм
Страна производитель
Китай
Комплект аналогового видеодомофона: 7" цветной видеодомофон, TFT монитор 800х480, до 2-х вызывных панелей, до 3-х мониторов в параллель, 4-х проводная схема, 12В DC, 5Вт макс., адаптер в комплекте+ антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720 х 576 и ИК-подсветкой до 2м. Интерком между мониторами отсутствует!
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