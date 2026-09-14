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Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый

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Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 1
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 2
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 3
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 4
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 5
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 6
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 7
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 8
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 9
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 10
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 11
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 12
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 13
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 14
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 15
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 16
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 17
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 18
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 19
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 20
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 21
Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 1
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 2
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 3
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 4
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 5
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 6
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 7
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 8
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 9
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 10
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 11
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 12
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 13
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 14
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 15
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 16
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 17
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 18
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 19
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 20
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 21
  • Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728686
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
145х49.2х26.45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
900

Описание товара Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый

Комплект аналогового видеодомофона: 7" цветной видеодомофон, TFT монитор 800х480, до 2-х вызывных панелей, до 3-х мониторов в параллель, 4-х проводная схема, 12В DC, 5Вт макс., адаптер в комплекте+ антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720 х 576 и ИК-подсветкой до 2м. Интерком между мониторами отсутствует!



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Комплект домофона HiWatch DS-D100K серебристый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Цвет
серебристый
Монтаж
настенный
Размер экрана
7
Разрешение монитора
800x480
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
145х49.2х26.45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аналогового видеодомофона: 7" цветной видеодомофон, TFT монитор 800х480, до 2-х вызывных панелей, до 3-х мониторов в параллель, 4-х проводная схема, 12В DC, 5Вт макс., адаптер в комплекте+ антивандальная вызывная панель с камерой разрешением 720 х 576 и ИК-подсветкой до 2м. Интерком между мониторами отсутствует!


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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