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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C)

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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 2
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 7
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 5
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 6
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 7
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728610
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
адаптер питания, кабель SATA, кабель питания, крепеж, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
40
Габариты
380x320x48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х10
Вес, кг.
2.69

Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C)

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество записи и удобство в эксплуатации. Эти устройства могут обрабатывать до 25 кадров в секунду при максимальном разрешении, что гарантирует плавность и детализацию изображения. Одной из ключевых характеристик данных видеорегистраторов является поддержка до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и контролировать множество камер одновременно. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистраторы HiWatch остаются универсальным выбором благодаря возможности подключения внешних накопителей через два USB-разъема, а также наличию двух отсеков для подключения HDD или SSD с интерфейсом SATA. Это обеспечивает широкий выбор накопителей для хранения видеоархива. Видеорегистраторы HiWatch подключаются к сети Ethernet с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с, что позволяет эффективно передавать данные и интегрироваться в существующую систему видеонаблюдения. Питание устройства осуществляется от сети с максимальной потребляемой мощностью 40 Вт, а вес составляет всего 2 кг, что делает его удобным для монтажа и размещения в различных условиях. Данные видеорегистраторы идеально подходят для малых и средних систем видеонаблюдения, обеспеkивая надежное хранение и доступ к видеоданным без накопителей в комплекте, что даёт возможность покупателям выбрать наиболее подходящее оборудование в зависимости от индивидуальных потребностей.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H316/2QA(C)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
адаптер питания, кабель SATA, кабель питания, крепеж, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
40
Габариты
380x320x48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество записи и удобство в эксплуатации. Эти устройства могут обрабатывать до 25 кадров в секунду при максимальном разрешении, что гарантирует плавность и детализацию изображения. Одной из ключевых характеристик данных видеорегистраторов является поддержка до 16 IP-каналов, что позволяет подключать и контролировать множество камер одновременно. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистраторы HiWatch остаются универсальным выбором благодаря возможности подключения внешних накопителей через два USB-разъема, а также наличию двух отсеков для подключения HDD или SSD с интерфейсом SATA. Это обеспечивает широкий выбор накопителей для хранения видеоархива. Видеорегистраторы HiWatch подключаются к сети Ethernet с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с, что позволяет эффективно передавать данные и интегрироваться в существующую систему видеонаблюдения. Питание устройства осуществляется от сети с максимальной потребляемой мощностью 40 Вт, а вес составляет всего 2 кг, что делает его удобным для монтажа и размещения в различных условиях. Данные видеорегистраторы идеально подходят для малых и средних систем видеонаблюдения, обеспеkивая надежное хранение и доступ к видеоданным без накопителей в комплекте, что даёт возможность покупателям выбрать наиболее подходящее оборудование в зависимости от индивидуальных потребностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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