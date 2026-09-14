Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2023G2-IU 4 мм
Видеокамера HIKVISION — это надежное и эффективное решение для организации уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом цилиндрическом корпусе, она обеспечит максимальную защиту благодаря степени защиты IP67, что делает её устойчивой к неблагоприятным погодным условиям и воздействию пыли. Благодаря рабочему диапазону температур от -40 до +60 °С, камера надежно функционирует в экстремальных условиях, что позволяет использовать ее в различных климатических зонах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет детально фиксировать происходящее. Поддержка аппаратного WDR (широкий динамический диапазон) позволяет сохранять четкость и детализацию изображения даже в условиях сложного освещения. Наличие порта RJ-45 расширяет возможности подключения и интеграции в существующие сети, делая установку и настройку более удобными. Инфракрасная подсветка гарантирует отличную видимость в темноте, а функция день/ночь автоматически адаптируется к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточный мониторинг. HIKVISION заботится о безопасности и удобстве, предлагая поддержку карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ. Это позволяет сохранять видеоархивы локально, обеспечивая легкий доступ к записи в случае необходимости. Эта видеокамера является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и высокотехнологичное решение для уличного наблюдения, способное обеспечить безопасность и контроль на высшем уровне.
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