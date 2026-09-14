Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее в себе высокие технологии и прочный дизайн. Камера имеет цилиндрический корпус с белым цветом, который удачно впишется в любой экстерьер. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство способно эффективно работать в различных погодных условиях, защищаясь от пыли и влаги. С эта моделью вы можете быть уверены в качестве съемки в любое время суток — функция день/ночь и встроенная ИК подсветка обеспечивают четкое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Камера оборудована чувствительной матрицей с разрешением 6 мегапикселей и выдаёт изображение с разрешением 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Tiandy предусмотрела комфортную эксплуатацию камеры в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для различных климатических зон. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя ценность каждой записи. Аппаратный WDR помогает справляться с неравномерным освещением, обеспечивая более точную передачу цветов и деталей. Для подключения к сетям и передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Камера весит всего 0,3 кг, что облегчает её установку и эксплуатацию. Это устройство является незаменимым элементом любой системы видеонаблюдения, предлагая высокое качество изображения, надежность и широкий функционал.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 34 670 руб.8668 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28