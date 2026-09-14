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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728248
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28

Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее в себе высокие технологии и прочный дизайн. Камера имеет цилиндрический корпус с белым цветом, который удачно впишется в любой экстерьер. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство способно эффективно работать в различных погодных условиях, защищаясь от пыли и влаги. С эта моделью вы можете быть уверены в качестве съемки в любое время суток — функция день/ночь и встроенная ИК подсветка обеспечивают четкое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Камера оборудована чувствительной матрицей с разрешением 6 мегапикселей и выдаёт изображение с разрешением 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Tiandy предусмотрела комфортную эксплуатацию камеры в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для различных климатических зон. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя ценность каждой записи. Аппаратный WDR помогает справляться с неравномерным освещением, обеспечивая более точную передачу цветов и деталей. Для подключения к сетям и передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Камера весит всего 0,3 кг, что облегчает её установку и эксплуатацию. Это устройство является незаменимым элементом любой системы видеонаблюдения, предлагая высокое качество изображения, надежность и широкий функционал.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
6 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3200x1800 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее в себе высокие технологии и прочный дизайн. Камера имеет цилиндрический корпус с белым цветом, который удачно впишется в любой экстерьер. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство способно эффективно работать в различных погодных условиях, защищаясь от пыли и влаги. С эта моделью вы можете быть уверены в качестве съемки в любое время суток — функция день/ночь и встроенная ИК подсветка обеспечивают четкое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Камера оборудована чувствительной матрицей с разрешением 6 мегапикселей и выдаёт изображение с разрешением 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Tiandy предусмотрела комфортную эксплуатацию камеры в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для различных климатических зон. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя ценность каждой записи. Аппаратный WDR помогает справляться с неравномерным освещением, обеспечивая более точную передачу цветов и деталей. Для подключения к сетям и передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Камера весит всего 0,3 кг, что облегчает её установку и эксплуатацию. Это устройство является незаменимым элементом любой системы видеонаблюдения, предлагая высокое качество изображения, надежность и широкий функционал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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