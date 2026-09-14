Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728080
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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Дополнительно
дальность передачи до 600 м
Цвет
серый
Габариты
440x150x150 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
15
Описание товара Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт)
Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tantos
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Дополнительно
дальность передачи до 600 м
Цвет
серый
Габариты
440x150x150 мм
Страна производитель
Китай
Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус
Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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