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Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт)

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Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото 1
Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Цвет
серый
  • Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото 1
  • Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728080
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Дополнительно
дальность передачи до 600 м
Цвет
серый
Габариты
440x150x150 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
15

Описание товара Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт)

Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус

Отзывы о товаре Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Дополнительно
дальность передачи до 600 м
Цвет
серый
Габариты
440x150x150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под винт, компактный корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приемопередатчик Tantos TSt-1U01P3HD 00-00034635 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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