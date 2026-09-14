Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728070
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
тип кабеля - витая пара
Цвет
черный
Габариты
20x20x10 см
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Приемопередатчик Hikvision DS-1H18S/E(C)
Передача видеосигнала в режиме реального времени. Высокое качество и стабильное видео. Совместимость с HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Дальность передачи: камера без POC макс. 250 м; камера POC макс. 150 м.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
приемопередатчик
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
тип кабеля - витая пара
Цвет
черный
Габариты
20x20x10 см
Страна производитель
Китай
Передача видеосигнала в режиме реального времени. Высокое качество и стабильное видео. Совместимость с HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Дальность передачи: камера без POC макс. 250 м; камера POC макс. 150 м.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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