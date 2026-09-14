Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan
Смартфон Infinix с мощным аккумулятором на 6500 мА·ч подарит долгие часы работы без подзарядки — забудьте о розетке надолго! Встроенной памяти 256 Гб хватит для фото, приложений и фильмов, а 8 Гб оперативной памяти и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 обеспечивают быструю и плавную работу даже в ресурсоёмких задачах. Широкий 6,78-дюймовый экран отлично подойдёт для развлечений, игр и просмотра видео. Стандарт защиты IP64 поможет не переживать за устройство в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает две SIM-карты, работает в сетях 5G и оснащён NFC для быстрой оплаты. Лёгкий — всего 201,7 г, с прочным алюминиевым корпусом. Для удобства и безопасности есть сканер отпечатка пальца. Bluetooth 5.4 даёт стабильное и быстрое соединение с устройствами. На таком смартфоне вы сможете всё — и даже больше.
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