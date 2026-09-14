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Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan

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Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 1
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 2
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 3
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Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 5
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 6
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 7
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 8
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 9
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 10
Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 5
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 6
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 7
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 8
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 9
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 10
  • Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
28 990 руб.  34 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727468
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan

Смартфон Infinix с мощным аккумулятором на 6500 мА·ч подарит долгие часы работы без подзарядки — забудьте о розетке надолго! Встроенной памяти 256 Гб хватит для фото, приложений и фильмов, а 8 Гб оперативной памяти и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 обеспечивают быструю и плавную работу даже в ресурсоёмких задачах. Широкий 6,78-дюймовый экран отлично подойдёт для развлечений, игр и просмотра видео. Стандарт защиты IP64 поможет не переживать за устройство в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает две SIM-карты, работает в сетях 5G и оснащён NFC для быстрой оплаты. Лёгкий — всего 201,7 г, с прочным алюминиевым корпусом. Для удобства и безопасности есть сканер отпечатка пальца. Bluetooth 5.4 даёт стабильное и быстрое соединение с устройствами. На таком смартфоне вы сможете всё — и даже больше.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Titan




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Infinix Note 60 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM, eSIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix с мощным аккумулятором на 6500 мА·ч подарит долгие часы работы без подзарядки — забудьте о розетке надолго! Встроенной памяти 256 Гб хватит для фото, приложений и фильмов, а 8 Гб оперативной памяти и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 обеспечивают быструю и плавную работу даже в ресурсоёмких задачах. Широкий 6,78-дюймовый экран отлично подойдёт для развлечений, игр и просмотра видео. Стандарт защиты IP64 поможет не переживать за устройство в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает две SIM-карты, работает в сетях 5G и оснащён NFC для быстрой оплаты. Лёгкий — всего 201,7 г, с прочным алюминиевым корпусом. Для удобства и безопасности есть сканер отпечатка пальца. Bluetooth 5.4 даёт стабильное и быстрое соединение с устройствами. На таком смартфоне вы сможете всё — и даже больше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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