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Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343

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Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 1
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 2
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 3
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 4
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 5
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 6
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 7
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 8
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 9
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 10
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 11
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 12
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 13
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 14
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 15
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 16
Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
Рюкзак - 1 шт.
Материал
полиэстер
Количество отделений
2
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 1
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 2
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 3
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 4
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 5
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 6
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 7
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 8
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 9
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 10
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 11
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 12
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 13
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 14
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 15
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 16
  • Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727205
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
Рюкзак - 1 шт.
Материал
полиэстер
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
49х34х19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343

Ryobi рюкзак. Максимальная нагрузка 20кг. Рассчитан на работу в тяжелых условиях независимо от того, работаете ли вы в пыльном помещении или после дождливого дня. Водонепроницаемое твердое дно из прочного полипропилена, идеально подходящее для работы на грязных влажных поверхностях. Оснащен внутренним отделением для ноутбука с мягкой подкладкой и регулируемым ремешком. Два внутренних закрывающихся кармана и один карман с молнией. Комплектуется двухсторонним органайзером для ручного инструмента. Рюкзак изготовлен из полиэстера 600 ден и имеет усиленные карманы из полиэстера плотностью 1680 ден, обеспечивающие в 3 раза больший срок службы и максимальную устойчивость к износу. Мягкие плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт во время транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рюкзак Ryobi RSSBP1 5132005343




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
Рюкзак - 1 шт.
Материал
полиэстер
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
49х34х19
Страна производитель
Китай
Описание
Ryobi рюкзак. Максимальная нагрузка 20кг. Рассчитан на работу в тяжелых условиях независимо от того, работаете ли вы в пыльном помещении или после дождливого дня. Водонепроницаемое твердое дно из прочного полипропилена, идеально подходящее для работы на грязных влажных поверхностях. Оснащен внутренним отделением для ноутбука с мягкой подкладкой и регулируемым ремешком. Два внутренних закрывающихся кармана и один карман с молнией. Комплектуется двухсторонним органайзером для ручного инструмента. Рюкзак изготовлен из полиэстера 600 ден и имеет усиленные карманы из полиэстера плотностью 1680 ден, обеспечивающие в 3 раза больший срок службы и максимальную устойчивость к износу. Мягкие плечевые ремни обеспечивают максимальный комфорт во время транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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