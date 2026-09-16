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Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка

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Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588049118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка

Blow by Blow — седьмой студийный альбом британского гитариста Джеффа Бэка, выпущенный в 1975 году на Epic Records. Альбом добрался до 4 позиции в чарте Billboard 200 и получил платиновый статус, что крайне непривычно для инструментального альбома.

Отзывы о товаре Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588049118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jeff Beck
Альбом (сингл)
BLOW BY BLOW
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know What I Mean, She's A Woman, Constipated Duck, Air Blower, Scatterbrain, Cause We've Ended As Lovers, Thelonius, Freeway Jam, Diamond Dust
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blow by Blow — седьмой студийный альбом британского гитариста Джеффа Бэка, выпущенный в 1975 году на Epic Records. Альбом добрался до 4 позиции в чарте Billboard 200 и получил платиновый статус, что крайне непривычно для инструментального альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Beck - Blow By Blow (0196588049118) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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