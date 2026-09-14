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Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка

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Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 1
Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 2
Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 3
Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 4
Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 5
Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 1
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 2
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 3
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 4
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 5
  • Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727037
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753998656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Making Love, Bedroom Eyes, Save Our Love, Motherless Child, Devil In Disguise, Judas, What Do You Want, Demon Driver, Faultline, See You In Hell (Don't Be Late), Eclipse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Making Love, Bedroom Eyes, Save Our Love, Motherless Child, Devil In Disguise, Judas, What Do You Want, Demon Driver, Faultline, See You In Hell (Don't Be Late), Eclipse

Отзывы о товаре Yngwie Malmsteen - Eclipse (0600753998656) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753998656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yngwie Malmsteen
Альбом (сингл)
ECLIPSE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Making Love, Bedroom Eyes, Save Our Love, Motherless Child, Devil In Disguise, Judas, What Do You Want, Demon Driver, Faultline, See You In Hell (Don't Be Late), Eclipse
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Making Love, Bedroom Eyes, Save Our Love, Motherless Child, Devil In Disguise, Judas, What Do You Want, Demon Driver, Faultline, See You In Hell (Don't Be Late), Eclipse
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