Top.Mail.Ru
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 1
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 2
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 3
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Nomad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 1
  • Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 2
  • Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 3
  • Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964066197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Nomad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Shot, These Doors, Insomnia, Nomad, Escape, On the Table, This Is A Test, Nihilist
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheap Shot, These Doors, Insomnia, Nomad, Escape, On the Table, This Is A Test, Nihilist

Отзывы о товаре Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964066197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Kotzen
Альбом (сингл)
Nomad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Shot, These Doors, Insomnia, Nomad, Escape, On the Table, This Is A Test, Nihilist
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheap Shot, These Doors, Insomnia, Nomad, Escape, On the Table, This Is A Test, Nihilist
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richie Kotzen - Nomad (coloured) (4099964066197) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...