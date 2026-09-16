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Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка

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Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 1
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 2
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 3
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 4
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 5
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 1
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 2
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 3
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 4
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 5
  • Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
King Fade, Angel (Will You Be My), One Blue Hill, Henry, Under Your Nose, Little Gesture, Song Of Solomon, Fine Friend, Gesture Of A Fear, Always I, Suggestion, Special Present (Edit), Marimba, Reprise, On Your Own (Tape Demo), Always I (Demo), Loopy (Tape Demo), Henry (Demo), Angel (Acoustic Tape Demo), Marimba (Demo)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка

Третий и последний студийный альбом Pale Saints, выпущенный лейблом 4AD 29 августа 1994 года. Это был первый альбом группы после ухода оригинального вокалиста и басиста Иэна Мастерса и прихода Колин Браун на басу/вокале; гитаристка Мэриэл Бархэм, которая присоединилась к Pale Saints для их предыдущего альбома In Ribbons, также взяла на себя обязанности ведущего вокалиста. В Slow Buildings есть сингл "Fine Friend". "Генри", "One Blue Hill" и "Ангел" были выпущены только в качестве радио-синглов.

Отзывы о товаре Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400081017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pale Saints
Альбом (сингл)
Slow Buildings
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
King Fade, Angel (Will You Be My), One Blue Hill, Henry, Under Your Nose, Little Gesture, Song Of Solomon, Fine Friend, Gesture Of A Fear, Always I, Suggestion, Special Present (Edit), Marimba, Reprise, On Your Own (Tape Demo), Always I (Demo), Loopy (Tape Demo), Henry (Demo), Angel (Acoustic Tape Demo), Marimba (Demo)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Третий и последний студийный альбом Pale Saints, выпущенный лейблом 4AD 29 августа 1994 года. Это был первый альбом группы после ухода оригинального вокалиста и басиста Иэна Мастерса и прихода Колин Браун на басу/вокале; гитаристка Мэриэл Бархэм, которая присоединилась к Pale Saints для их предыдущего альбома In Ribbons, также взяла на себя обязанности ведущего вокалиста. В Slow Buildings есть сингл "Fine Friend". "Генри", "One Blue Hill" и "Ангел" были выпущены только в качестве радио-синглов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pale Saints - Slow Buildings (coloured) (0191400081017) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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