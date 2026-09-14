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Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W

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Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726769
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
2.55

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W

Универсальный вход (100–240 В) Конструкция с автоматическим диапазоном поддерживает глобальные стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу при нестабильном напряжении в сети. Полностью модульная конструкция кабеля Подключайте только то, что вам нужно. Это уменьшит беспорядок, улучшит циркуляцию воздуха и повысит эстетичность укладки кабелей. Поддержка PCIe 5.1 и ATX3.1 Поддерживает новейшие графические процессоры с удвоенной пиковой мощностью системы и утроенной пиковой мощностью графического процессора. Активный PFC Максимизирует коэффициент мощности для снижения гармонических искажений и улучшения совместимости с электросетью, особенно в старых зданиях. Обеспечивает на 50 % более высокую надёжность по сравнению с традиционными конструкциями и идеально подходит для систем с высокой нагрузкой и длительным временем работы, таких как серверы и рабочие станции. Сертифицировано по стандарту 80 PLUS Platinum (115 В) Сертифицирован для обеспечения эффективности 80 PLUS Platinum при входном напряжении 115 В, что обеспечивает эффективность более 89 % при напряжении 115 В и более 90 % при напряжении 230 В. Сокращает потери энергии, снижает затраты на электроэнергию и поддерживает инициативы по созданию экологически чистых центров обработки данных. Интеллектуальный термоконтроль При низких нагрузках вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу, а при высоких нагрузках интеллектуально регулирует скорость (800–1800 об/мин), обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума (<25 дБ). 10-летняя гарантия надёжности в долгосрочной перспективе Десятилетняя гарантия обеспечивает дополнительное спокойствие и делает этот компьютер надёжным вложением для требовательных пользователей, которые хотят собрать ПК на долгие годы.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-1000PM 1000W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный вход (100–240 В) Конструкция с автоматическим диапазоном поддерживает глобальные стандарты напряжения — от 100 до 240 В без необходимости ручного переключения. Обеспечивает стабильную работу при нестабильном напряжении в сети. Полностью модульная конструкция кабеля Подключайте только то, что вам нужно. Это уменьшит беспорядок, улучшит циркуляцию воздуха и повысит эстетичность укладки кабелей. Поддержка PCIe 5.1 и ATX3.1 Поддерживает новейшие графические процессоры с удвоенной пиковой мощностью системы и утроенной пиковой мощностью графического процессора. Активный PFC Максимизирует коэффициент мощности для снижения гармонических искажений и улучшения совместимости с электросетью, особенно в старых зданиях. Обеспечивает на 50 % более высокую надёжность по сравнению с традиционными конструкциями и идеально подходит для систем с высокой нагрузкой и длительным временем работы, таких как серверы и рабочие станции. Сертифицировано по стандарту 80 PLUS Platinum (115 В) Сертифицирован для обеспечения эффективности 80 PLUS Platinum при входном напряжении 115 В, что обеспечивает эффективность более 89 % при напряжении 115 В и более 90 % при напряжении 230 В. Сокращает потери энергии, снижает затраты на электроэнергию и поддерживает инициативы по созданию экологически чистых центров обработки данных. Интеллектуальный термоконтроль При низких нагрузках вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу, а при высоких нагрузках интеллектуально регулирует скорость (800–1800 об/мин), обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума (<25 дБ). 10-летняя гарантия надёжности в долгосрочной перспективе Десятилетняя гарантия обеспечивает дополнительное спокойствие и делает этот компьютер надёжным вложением для требовательных пользователей, которые хотят собрать ПК на долгие годы.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Platinum, 1000W
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