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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN250 250мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN250 250мл

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Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN250 250мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
универсальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724547
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
универсальная
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
310

Описание товара Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN250 250мл

При помощи промывочной жидкости Cactus CS-I-CLEAN250 вы сможете самостоятельно провести прочистку печатающих головок струйных картриджей, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионала. Модель поможет вам ликвидировать перебои в печати в том случае, если чернила в картридже засохли вследствие долгого простоя устройства. Также промывочная жидкость Cactus CS-I-CLEAN250 необходима для восстановления работы печатающей техники с минимальными затратами времени. Расходник также подойдет для вымывания остатков чернил из картриджа перед его заправкой. Емкость промывочной жидкости соответствует 250 мл.

Отзывы о товаре Жидкость промывочная Cactus CS-I-CLEAN250 250мл




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип чернил
водорастворимый, пигментный
Совместимость
универсальная
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи промывочной жидкости Cactus CS-I-CLEAN250 вы сможете самостоятельно провести прочистку печатающих головок струйных картриджей, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионала. Модель поможет вам ликвидировать перебои в печати в том случае, если чернила в картридже засохли вследствие долгого простоя устройства. Также промывочная жидкость Cactus CS-I-CLEAN250 необходима для восстановления работы печатающей техники с минимальными затратами времени. Расходник также подойдет для вымывания остатков чернил из картриджа перед его заправкой. Емкость промывочной жидкости соответствует 250 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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